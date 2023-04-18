Косметолог объяснила, как одежда может избавить от целлюлита

Косметолог Елена Богатова посоветовала массаж и свободную одежду для избавления от целлюлита. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт отметила, что для избавления от целлюлита потребуются ограничения в питании и регулярная физическая нагрузка. Она также отметила, что необходимо отказаться от курения и алкоголя. Еще один важный фактор — избегание обтягивающей одежды. По словам Богатовой, в борьбе с целлюлитом поможет свободная одежда.