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1 час назад

Косметолог объяснила, как свободная одежда может избавить от целлюлита

Газета.Ru

Косметолог Елена Богатова посоветовала массаж и свободную одежду для избавления от целлюлита. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Косметолог объяснила, как одежда может избавить от целлюлита
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Эксперт отметила, что для избавления от целлюлита потребуются ограничения в питании и регулярная физическая нагрузка. Она также отметила, что необходимо отказаться от курения и алкоголя. Еще один важный фактор — избегание обтягивающей одежды. По словам Богатовой, в борьбе с целлюлитом поможет свободная одежда.

«Одежда, которая слишком плотно облегает кожу, может ограничивать кровообращение и лимфодренаж, что может усилить видимость целлюлита», — объяснила Богатова.

Из косметики она посоветовала использовать средства, содержащие кофеин, ретинол, растительные экстракты и антиоксиданты. Для достаточного увлажнения кожи также необходимо пить больше воды.

Здоровье,
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