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1 час назад

Четыре изменения в питании, которые укрепят здоровье сердца

Ferra.ru

Из-за повышенного уровня холестерина у вас больше шансов столкнуться с инсультом или сердечным приступом. Исправить ситуацию помогут изменения в питании.

Четыре изменения в питании, которые укрепят здоровье сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Зарегистрированный диетолог и консультант по диетологии в Heart UK Линн Гартон рассказала Express.co.uk, как можно при помощи питания снизить холестерин в крови.

Прежде всего, вам нужно сократить потребление насыщенных жиров. Это особенно важно для людей, которые перенесли болезни сердца: инфаркт, инсульт.

Важно обращать внимание на то, что вы едите большую часть времени.

Добавьте в рацион здоровые жиры. Замените жирный йогурт и сыр на менее жирные сорта. Для получения полезных жиров ешьте жирную рыбу, авокадо, семена, орехи, растительные масла (оливковое, рапсовое).

Не забудьте об орехах. Они являются источником полезных для сердца питательных веществ. Горсть орехов в день поможет снизить уровень холестерина примерно на 5%.

Замените белый хлеб, рис, макароны на коричневые и цельнозерновые продукты. Последние смогут вас насытить, так как содержат много клетчатки. А ещё в них содержится мало калорий. Овёс и ячмень содержат растворимую клетчатку, благодаря которой можно уменьшить всасывание холестерина в кровь.

Хорошей заменой мяса станут фасоль, горох, чечевица. В их состав входит большое количество белка и клетчатки.

Здоровье,
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