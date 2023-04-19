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10 причин, почему вы все еще не можете похудеть

Если вы чувствуете, что всё делаете правильно для того, чтобы похудеть, но результата нет, то обратите внимание на эти факторы.

10 причин, почему вы все еще не можете похудеть
© Ferra.ru

Существует 10 реальных причин, почему ваш вес может не снижаться, даже если вы всё делаете правильно.

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У вас какое-то заболевание. Обсудите причины лишнего веса с врачом. Например, избыточный вес может указывать на синдром Кушинга.

Вы придерживаетесь периодического голодания. В этом случае вы можете становиться очень голодным и переедать. А ещё во время голодания вы можете чувствовать себя слишком уставшим и неспособным сосредоточиться. Другими словами, интервальное голодание помогает похудеть не всем. И особенно осторожными нужно быть женщинам, чтоб не нарушить гормональный баланс.

Вы едите закуски, которые не насыщают. Обязательно включайте в перекус продукты, которые богаты белком и клетчаткой. Так вы дольше будете ощущать сытость. Одним из примеров таких продуктов могут послужить фисташки.

Вы стали веганом без чёткого плана действий. В данном случае важно потреблять достаточно белка. Во многих растительных продуктов содержится белка мало, зато много углеводов. Последние не особо насыщают, что приводит к перееданию и потреблению высококалорийных блюд. Из растительных источников, богатых белком, можно выделить тофу, чечевицу, чёрную фасоль, сушёный горох, нут, эдамаме, орехи, семена чиа, лебеду.

Вы заказываете в ресторанах или на вынос блюда с овощами. Здесь важно то, как готовятся эти овощи. Не забудьте, что масло, в котором маринуются или готовятся овощи, могут могут содержать много калорий. Лучше попросите приготовить эти продукты на пару или попросите добавить к ним приправы/специи.

Вы полностью отказываетесь от углеводов. Углеводы - это топливо. Если вы не будете их получать, то это приведёт к перееданию или к ощущению усталости. В каждый приём пищи вместо этого включите полезные углеводы: коричневый рис, сладкий картофель, киноа.

Приём лекарств. К набору веса могут приводить и некоторые медицинские препараты.

Вы неосознанно потребляете лишние калории. Они могут содержаться в утреннем кофе, алкогольных напитках, фруктовых соках.

Вы достигли плато. В данном случае пересмотрите свой рацион, чтобы убедиться, что вы питаетесь с дефицитом калорий. То есть потребляете меньше, чем сжигаете.

Вы нетерпеливы. Потеря веса - постепенный процесс, который требует тяжёлого труда, терпения и самоотверженности. Считается, что безопасно худеть на 1-2 фунта в неделю (то есть 0,5-1 кг).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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