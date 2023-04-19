10 причин, почему вы все еще не можете похудеть

Если вы чувствуете, что всё делаете правильно для того, чтобы похудеть, но результата нет, то обратите внимание на эти факторы.

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Существует 10 реальных причин, почему ваш вес может не снижаться, даже если вы всё делаете правильно.

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У вас какое-то заболевание. Обсудите причины лишнего веса с врачом. Например, избыточный вес может указывать на синдром Кушинга.

Вы придерживаетесь периодического голодания. В этом случае вы можете становиться очень голодным и переедать. А ещё во время голодания вы можете чувствовать себя слишком уставшим и неспособным сосредоточиться. Другими словами, интервальное голодание помогает похудеть не всем. И особенно осторожными нужно быть женщинам, чтоб не нарушить гормональный баланс.

Вы едите закуски, которые не насыщают. Обязательно включайте в перекус продукты, которые богаты белком и клетчаткой. Так вы дольше будете ощущать сытость. Одним из примеров таких продуктов могут послужить фисташки.

Вы стали веганом без чёткого плана действий. В данном случае важно потреблять достаточно белка. Во многих растительных продуктов содержится белка мало, зато много углеводов. Последние не особо насыщают, что приводит к перееданию и потреблению высококалорийных блюд. Из растительных источников, богатых белком, можно выделить тофу, чечевицу, чёрную фасоль, сушёный горох, нут, эдамаме, орехи, семена чиа, лебеду.

Вы заказываете в ресторанах или на вынос блюда с овощами. Здесь важно то, как готовятся эти овощи. Не забудьте, что масло, в котором маринуются или готовятся овощи, могут могут содержать много калорий. Лучше попросите приготовить эти продукты на пару или попросите добавить к ним приправы/специи.

Вы полностью отказываетесь от углеводов. Углеводы - это топливо. Если вы не будете их получать, то это приведёт к перееданию или к ощущению усталости. В каждый приём пищи вместо этого включите полезные углеводы: коричневый рис, сладкий картофель, киноа.

Приём лекарств. К набору веса могут приводить и некоторые медицинские препараты.

Вы неосознанно потребляете лишние калории. Они могут содержаться в утреннем кофе, алкогольных напитках, фруктовых соках.

Вы достигли плато. В данном случае пересмотрите свой рацион, чтобы убедиться, что вы питаетесь с дефицитом калорий. То есть потребляете меньше, чем сжигаете.

Вы нетерпеливы. Потеря веса - постепенный процесс, который требует тяжёлого труда, терпения и самоотверженности. Считается, что безопасно худеть на 1-2 фунта в неделю (то есть 0,5-1 кг).