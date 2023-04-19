3 упражнения для снятия напряжения в спине

Фитнес-тренер Иван Королев посоветовал три упражнения для снятия напряжения в спине. Его слова приводит «Чемпионат».

© Lenta.ru

Королев предложил делать прогиб назад стоя, чтобы укрепить глубокие мышцы спины. «Необходимо встать прямо и укрепиться так, чтобы четко чувствовать под ногами пол. Также важно сохранять баланс. Далее руки кладем в область талии и начинаем прогибаться назад до своего максимального уровня. Чтобы не потерять равновесие, можете подавать бедра вперед», — объяснил он технику выполнения упражнения. В случае появления чувства неуверенности тренер посоветовал держаться за стул.

Далее Королев рекомендовал выполнять «позу сфинкса». Специалист отметил, что она помогает развить гибкость нижнего отдела позвоночника и снимает зажимы в мышцах. Для выполнения упражнения необходимо лечь на живот с упором на предплечья, при этом руки должны располагаться параллельно друг другу. Не отрывая таз от пола, нужно тянуть корпус вверх.