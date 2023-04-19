$81.65+0.0589.37-0.20
1 час назад

Какие продукты употреблять при проблемах с кожей

Газета.Ru

Врач-косметолог, дерматовенеролог Людмила Егжина в беседе с Life рассказала, какие продукты нужно обязательно включить в рацион при морщинах, тусклости кожи и акне. По ее словам, в меню следует добавить источники витаминов А и Е, которые участвуют в регенерации кожных процессов и отвечают за стимуляцию неоколлагенеза (процесса омоложения), а также цинк, снижающий избыточную активность сальных желез.

Какие продукты употреблять при проблемах с кожей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Продукты, богатые витамином Е, — это в основном растительные масла или продукты, которые содержат масла, — авокадо, кедровые орехи, семечки подсолнуха, арахис, миндаль. Витамином А, как правило, богаты продукты, которые имеют оранжевую окраску, — морковь, тыква, батат, печень. <...> Источники цинка — это говядина, фасоль, яичный желток, гречка», — перечислила специалист.

Также для здоровья кожи Егжина посоветовала употреблять кисломолочные продукты, богаты пробиотиком.

Ранее врач-физиотерапевт клиники академика Ройтберга Анна Лобанова объяснила, помогут ли массажи избавиться от целлюлита.

Здоровье,Анна Лобанова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий