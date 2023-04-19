Какие продукты употреблять при проблемах с кожей

Врач-косметолог, дерматовенеролог Людмила Егжина в беседе с Life рассказала, какие продукты нужно обязательно включить в рацион при морщинах, тусклости кожи и акне. По ее словам, в меню следует добавить источники витаминов А и Е, которые участвуют в регенерации кожных процессов и отвечают за стимуляцию неоколлагенеза (процесса омоложения), а также цинк, снижающий избыточную активность сальных желез.