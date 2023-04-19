Какие продукты употреблять при проблемах с кожей

Врач-косметолог, дерматовенеролог Людмила Егжина в беседе с Life рассказала, какие продукты нужно обязательно включить в рацион при морщинах, тусклости кожи и акне. По ее словам, в меню следует добавить источники витаминов А и Е, которые участвуют в регенерации кожных процессов и отвечают за стимуляцию неоколлагенеза (процесса омоложения), а также цинк, снижающий избыточную активность сальных желез.
«Продукты, богатые витамином Е, — это в основном растительные масла или продукты, которые содержат масла, — авокадо, кедровые орехи, семечки подсолнуха, арахис, миндаль. Витамином А, как правило, богаты продукты, которые имеют оранжевую окраску, — морковь, тыква, батат, печень. <...> Источники цинка — это говядина, фасоль, яичный желток, гречка», — перечислила специалист.
Также для здоровья кожи Егжина посоветовала употреблять кисломолочные продукты, богаты пробиотиком.
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