Нутрициолог призвала следить за количеством еды при похудении

Сохранить вес после похудения поможет контроль за ежедневным рационом, рассказала Pravda.Ru нутрициолог Ольга Деккер. Простое правило поможет не набрать потерянные килограммы обратно.

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Эксперт советует продолжить следовать правилам здорового питания и контролировать размер порций, чтобы не переесть. Также она рекомендует пить достаточно воды и не забывать про физическую нагрузку. Спорт и регулярные тренировки помогут поддерживать метаболизм и контролировать вес.

Деккер также предостерегла худеющих от слишком резкой потери килограммов и напомнила, что контролировать свой рацион нужно и в праздничные дни. В целом специалист отметила, что похудение — это не краткосрочный процесс, а образ жизни.