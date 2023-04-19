Нутрициолог призвала следить за количеством еды при похудении

Нутрициолог Деккер призвала следить за количеством еды при похудении
Сохранить вес после похудения поможет контроль за ежедневным рационом, рассказала Pravda.Ru нутрициолог Ольга Деккер. Простое правило поможет не набрать потерянные килограммы обратно.
Эксперт советует продолжить следовать правилам здорового питания и контролировать размер порций, чтобы не переесть. Также она рекомендует пить достаточно воды и не забывать про физическую нагрузку. Спорт и регулярные тренировки помогут поддерживать метаболизм и контролировать вес.
Деккер также предостерегла худеющих от слишком резкой потери килограммов и напомнила, что контролировать свой рацион нужно и в праздничные дни. В целом специалист отметила, что похудение — это не краткосрочный процесс, а образ жизни.
Ранее певица Ольга Бузова рассказала о своем похудении перед съемками клипа на песню «Верни» на слова Михаила Гуцериева. Накануне презентации трека на музыкальном фестивале «Новый МузОN» телеканала МУЗ-ТВ она призналась, что придерживалась строгой диеты, чтобы сбросить вес.