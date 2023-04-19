$81.65+0.0589.37-0.20
9 минут назад

Диетолог перечислила вредные для аллергиков продукты

Lenta.ru

Бананы, апельсины и шоколад усиливают симптомы аллергии на пыльцу, считает врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Другие вредные для аллергиков продукты она перечислила в беседе с «Москвой 24».

Диетолог перечислила вредные для аллергиков продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистка рекомендовала аллергикам в период активного цветения растений исключить из рациона бананы, апельсины, томаты, кукурузу и сельдерей, поскольку они усиливают аллергические проявления. К списку вредных для аллергиков продуктов она также причислила кофе, алкоголь и шоколад.

Помимо этого, Королева посоветовала исключить продукты с высоким содержанием глютена, поскольку они способствуют более яркому проявлению любых аллергических реакций. По словам врача, также следует отказаться от меда, моркови, картофеля, болгарского перца, орехов, морепродуктов, куриных яиц и молочной продукции, если после их употребления человек заметит ухудшение симптомов аллергии.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, каких правил следует придерживаться аллергикам, чтобы легче перенести период цветения. Помимо соблюдения диеты, она посоветовала, выходя на улицу, закрывать все тело одеждой с длинными рукавами и головными уборами.

Здоровье,Маргарита Королева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий