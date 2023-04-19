Диетолог перечислила вредные для аллергиков продукты

Бананы, апельсины и шоколад усиливают симптомы аллергии на пыльцу, считает врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Другие вредные для аллергиков продукты она перечислила в беседе с «Москвой 24».

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Специалистка рекомендовала аллергикам в период активного цветения растений исключить из рациона бананы, апельсины, томаты, кукурузу и сельдерей, поскольку они усиливают аллергические проявления. К списку вредных для аллергиков продуктов она также причислила кофе, алкоголь и шоколад.

Помимо этого, Королева посоветовала исключить продукты с высоким содержанием глютена, поскольку они способствуют более яркому проявлению любых аллергических реакций. По словам врача, также следует отказаться от меда, моркови, картофеля, болгарского перца, орехов, морепродуктов, куриных яиц и молочной продукции, если после их употребления человек заметит ухудшение симптомов аллергии.