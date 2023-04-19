Сколько молока может пить взрослый без риска для здоровья

Молоко все чаще рассматривается. как спорный продукт: для детей, безусловно, полезный, а вот для взрослых - еще вопрос. Появилось много исследований, которые говорят, что взрослым избыток молока в рационе может принести вред. Так в каком количестве его можно пить без риска? - ответила врач-терапевт, эндокринолог "Инвитро - Воронеж" Елена Киселева.

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"Сейчас все больше и больше появляется публикаций о разных научных исследованиях, доказывающих не очень большую пользу молока, особенно для взрослого организма. Не случайно в Европе за последнее время потребление молока снизилось на 30% и продолжает снижаться", - говорит Елена Киселева.

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Почему молоко - идеальный продукт для детей

Молоко - идеальный продукт для быстрого роста и развития детенышей, будь то детеныш человеческий или животных. Оно содержит большое количество белка, аминокислот, жиров и гормонов, стимулирующих этот процесс, таких как эстрогены, инсулиноподобный фактор роста, который потом превращается в соматостатин - гормон роста.

Но все это содержится в натуральном молоке, без учета добавления гормонов при выращивании коров.

Как "работает" молоко в организме взрослого человека

"Что касается употребления молока взрослыми людьми, доказано, что оно повышает риск роста раковых опухолей (эндометрия, простаты). Однако если вы будете придерживаться суточной нормы - в России по рекомендации Роспотребнадзора это два стакана в день, то риски можно считать минимальными", - говорит Елена Киселева.

Какие риски возникают:

Соматотропный гормон стимулирует и рост мышечного слоя сосудистой стенки, приводя к его увеличению и повышению артериального давления.

Животные жиры, содержащиеся в молоке, повышают уровень "плохих" липидов крови, приводя к прогрессированию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, рассеянного склероза, деменции.

Повышенное содержание эстрогенов увеличивает содержание пролактина, что приводят к гинекомастии (увеличение грудных желез у мужчин, появление у них железистой ткани) и раку грудных желез.

Избыток эстрогенов также ведет к снижению выработки тестостерона - гормона, отвечающего за продолжительность жизни, активность.

Аминокислота лейцин, содержащаяся в молоке, тоже стимулирует активное размножение и рост клеток, что также способствует росту опухолей во взрослом возрасте.

Многие пьют молоко для укрепления костной ткани, так как в нем много кальция. Но без нужного количества фосфора, магния, витаминов Д и К2 кальций будет идти не на укрепление костей, а оседать внутри сосудов, приводя к их кальцинозу. Это повышает артериальное давление и приводит к хронической сосудистой недостаточности, вплоть до стенозов и тромбозов, которые могут вызывать острый инфаркт миокарда и инсульт. Одновременно поражаются сосуды и других органов.

Лактоза - это сахар, содержащейся в молоке. При его потреблении, как и при потреблении любого сахара, стимулируется выработка инсулина, что приводит к инсулинорезистентности и увеличению веса. Лактоза расщепляется ферментом лактазой, который прекращает вырабатываться у взрослого человека, на глюкозу и галактозу. А галактоза способствует появлению катаракты, остеохондроза, остеопороза. Галактоза, соединяясь с полезным холестерином, превращает его во вредный холестерин. Так что еще не понятно, что больше человек получает при употреблении молока - пользы от кальция или вреда от галактозы.

Если у человека есть недостаточность данного фермента (лактазная недостаточность), то непереваренная лактоза поступает в кишечник, и уже проявляется лактозная непереносимость. Кишечные бактерии, потребляя увеличенное количество этого сахара, производят большое количество водорода, метана, вызывая метеоризм, неприятные ощущения в животе, нарушение стула, иногда даже тошноту, рвоту. Но важно понимать, что это дозозависимый эффект.

Следующие вредные соединения молока - это глобулины и казеин. Это белки, которые очень долго перевариваются. И часто этот процесс так и не доходит до своего логического завершения, то есть превращения белка в аминокислоты, и они всасываются именно как белки, повреждая кишечный эпителий, приводя к развитию хронического воспаления в кишечнике, развития аллергических реакций и онкологических процессов, а также к задержке воды в организме, воспалению суставов.

Так что же, не пить молоко совсем

"Здесь общей конкретной рекомендации не существует. Каждая страна разработала нормы для своих жителей. По данным Роспотребнадзора, россиянам рекомендовано два стакана молока или жидких кисломолочных продуктов в день. В других странах эта норма составляет 3-4 стакана в день, - говорит доктор Киселева. - Нужно помнить, что молочные продукты - это основной источник кальция, которого нужно от 800 до 1200 мг в день в зависимости от возраста. Для этого нужно ежедневно выпивать 1-2 стакана молока или кисломолочных продуктов (что лучше) и съедать кусок сыра. Творог тоже содержит кальций. Причем, есть данные, что кальций лучше усваивается из необезжиренных продуктов, и для его правильного усвоения нужны другие витамины и микроэлементы, поэтому питание должно быть максимально разнообразным".

А растительное молоко - это хорошая альтернатива