Грибы обладают потенциалом для защиты мозга от старения

Ученые из Университета имени Альдо Моро в Бари выяснили, что съедобные и лекарственные грибы содержат различные антиоксиданты, которые могут предотвратить нейродегенерацию у пожилых людей. Обзорное исследование опубликовано в журнале Nutrients.

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В здоровых условиях активные формы кислорода, которые могут повреждать клетки, уравновешиваются эффективными защитными механизмами. Однако с возрастом уровни оксидантов увеличиваются, а антиоксидантная защита становится менее эффективной, что приводит к дисбалансу и окислительному стрессу. Эти процессы ранее были связаны с повышенным риском развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Исследователи проанализировали существующие научные данные о съедобных грибах. Сообщается, что они содержат различные антиоксидантные соединения, включая полисахариды, флавоноиды, фенолы, эрготионеин, каротиноиды и витамины. Эти вещества могут бороться с оксидативным стрессом, потенциально сохраняя здоровье мозга.