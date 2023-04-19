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41 минуту назад

Диетологи выяснили, что грибы обладают потенциалом для защиты мозга от старения

Газета.Ru

Ученые из Университета имени Альдо Моро в Бари выяснили, что съедобные и лекарственные грибы содержат различные антиоксиданты, которые могут предотвратить нейродегенерацию у пожилых людей. Обзорное исследование опубликовано в журнале Nutrients.

Грибы обладают потенциалом для защиты мозга от старения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В здоровых условиях активные формы кислорода, которые могут повреждать клетки, уравновешиваются эффективными защитными механизмами. Однако с возрастом уровни оксидантов увеличиваются, а антиоксидантная защита становится менее эффективной, что приводит к дисбалансу и окислительному стрессу. Эти процессы ранее были связаны с повышенным риском развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Исследователи проанализировали существующие научные данные о съедобных грибах. Сообщается, что они содержат различные антиоксидантные соединения, включая полисахариды, флавоноиды, фенолы, эрготионеин, каротиноиды и витамины. Эти вещества могут бороться с оксидативным стрессом, потенциально сохраняя здоровье мозга.

В большинстве исследований на людях использовались целые грибы, порошки или экстракты, но не оценивалось действие отдельных веществ. В целом качество исследований с участием людей было ограничено, поэтому необходимо дальнейшее изучение потенциала грибов.

Здоровье,
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