Гинекологи назвали способы лечения боли в сексе при менопаузе

Ученые из Северо-Западного университета США перечислили основные причины и наиболее эффективные методы лечения боли во время секса у женщин во время и после менопаузы. Обзорное исследование опубликовано в журнале Menopause.

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По разным оценкам, от 13% до 84% женщин в постменопаузе испытывают диспареунию — боль во влагалище во время секса. Это приводит к невозможности заниматься проникающим сексом, снижению самооценки и качества жизни.

«Женщины в постклимактерическом периоде не должны воспринимать болезненный секс как новую норму. Многие женщины пробуют безрецептурные лубриканты, но продолжают испытывать боль. Они, а иногда и их врачи, не знают, что существуют другие, более эффективные методы лечения», — объяснили авторы работы.

Ученые отметили, что часто в качестве главной причины боли при сексе рассматривают сухость влагалища из-за недостатка эстрогена, но на самом у женщины может быть другое заболевание, которое не было обнаружено. Например, артрит, нарушение работы мышц тазового дна, опущение тазовых органов и инфекции, передающиеся половым путем. Кроме того, удаление матки или перенесенная терапия рака (химиотерапия, облучение, хирургия) также могут привести к боли во время секса.

Эффективные методы лечения включают использование силиконовых смазок, увлажняющих средств, вагинальных эстрогенов, локальную терапию тестостероном и фракционное лазерное лечение CO2. В некоторых случаях может потребоваться специальное лечение у физиотерапевтов или сексопатологов-экспертов по тазовому дну.