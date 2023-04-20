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Вот из-за чего у вас могут болеть зубы

Иногда зубная боль возникает из-за кариеса. Но это не единственная причина. У вас также могут начать болеть зубы, например, из-за сильного холода или жары.

Из-за чего у вас могут болеть зубы
© Ferra.ru

Чувствительность зубов - то, с чем люди сталкиваются часто. Связано это с тем, что внутри зуба находится ткань, которая покрыта множеством нервных окончаний. И эта ткань находится в замкнутом пространстве. Поэтому если что-то с зубом случится, то единственным ответом организма на это будет боль.

Одна из причин повышенной чувствительности зубов и боли - это кариес. А лучше вообще каждый раз, когда вы ощущаете боль в зубах, идти к стоматологу. Это, конечно, может быть и чем-то безобидным, а может и серьёзным.

При чувствительных зубах у человека определённые действия (чистка зубов, приём пищи, питьё) могут вызвать боль. Связано это может быть как с износом эмали, обнажённым корнем, так и с кариесом, трещинами, сколами зубов, пломбами. В некоторых случаях причиной может быть заболевание дёсен - рецессией (когда опускаются дёсны).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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