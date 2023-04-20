Как не нужно худеть к лету: три ошибки подготовки к пляжному сезону

После зимы многие обнаружили, что вещи из весеннего и летнего гардероба сидят не так хорошо, как хотелось бы. Чтобы не менять наряды, в ход идут любые методы, в том числе и экстремальные. Как же навредить здоровью в погоне за идеальной фигурой?

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Ожирение признано Всемирной организацией здравоохранения пандемией 21 века, в этом легко убедиться — просто посмотрите вокруг и посчитайте, сколько взрослых людей имеют ИМТ выше нормы. Детское ожирение тоже растет, ведь наши отпрыски копируют поведенческие привычки родителей и получают то же самое.

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На этом фоне множатся самые различные способы похудения: экстремальные диеты с минимальным количество килокалорий в день, чудодейственные таблетки, блокирующие чувство голода, исключение из рациона целых групп продуктов, которые якобы нельзя употреблять по тем или иным причинам, и курсы по детоксу. В апреле и мае индустрия курсов по похудению особенно расцветает, ведь именно в эти месяцы многие осознают, что одежда с прошлого сезона стала мала. Что же делать, чтобы не угробить здоровье в погоне за идеальной фигурой перед сезоном купальников?

Не совершайте этих ошибок, чтобы похудеть к лету

Не стремитесь к максимальным результатам

Перед тем, как вы решите снижать вес, чтобы летняя юбка сидела на вас идеально, важно честно и откровенно поставить перед собой цель. Однако здесь, как в поговорке «лучше — враг хорошего», и к оцифровке результата нужно подойти максимально грамотно. Напомним, что комфортный темп снижения веса, который является еще и физиологичным — 2-4 кг в месяц для женщин, и до 6 кг в месяц для мужчин. Все, что вы теряете свыше этих цифр, не является здоровой потерей веса. Кстати, для женщин, которым уже исполнилось 40, эта цифра обычно несколько ниже: снижение выработки половых гормонов может приводить к замедлению метаболизма.

Поэтому поставьте себе задачу в спокойном режиме снизить 2-3 кг веса в месяц, это не потребует от вас сверх усилий, для этого не нужно морить себя голодом (достаточно убрать гарнир с ужина и лишнее печенье/конфету с полдника или на 10-15% сократить размеры порций в течение дня). К тому же так вам гораздо легче будет удержать результат, ведь после плавного похудение вы не накинетесь с голоду на еду.

Не питайтесь по готовому меню

От чего же, спросите вы? Ведь сегодня готовый рацион выдают в экспресс-марафонах по похудению, которые обещаю снижение веса на 5-7 кг в месяц. Во-первых, такая скорость снижения веса вас должна как минимум насторожить (смотрите пункт первый), во-вторых, еда по готовому меню может оказаться для вас неподходящей. Блюда могут оказаться по вкусу не такими, какими вы ожидаете, приготовление может обойтись дороже, чем вы рассчитывали, и занять больше времени.

А еще меню не учитывает ваши особенности: вкусовые предпочтения, традицию приготовления и потребность в калориях. Можно заказывать готовый рацион, это в некотором роде лучше, так как вы можете делать выбор. Но ни готовое меню, ни готовый рацион не поможет вам научиться питаться сбалансировано везде и всегда, это возможно сделать только разобравшись с едой в целом. Лучше выработать навык составлять здоровую тарелку в любых обстоятельствах, да, вы потратите немного больше времени и приложите силы, но знания останутся с вами навсегда.

Не изнуряйте себя тренировками

Тренеры точно знают, что апрель — тот месяц, когда в зале появляется много новых клиентов. Их даже называют подснежниками, конечно, за глаза. Эти клиенты хотят максимально быстрого результата и просят сразу же приступить к очень интенсивным тренировкам, чтобы сжечь больше жира. Если вы никогда не занимались спортом или делали это двадцать лет назад, подобную идею лучше оставить. Нет, никто не отговаривает вас идти в зал или выходить в парк на пробежку. Однако лучшее, что вы можете для себя сделать — плавно приступать к занятиям, выбирая ту активность, которая будет поднимать вам настроение.

Следует напомнить, что тренировки не являются основой снижения веса, они лишь 20% успеха, остальное зависит от калорийности вашего рациона. Занятия в зале выполняют другие функции — тренируют выносливость, укрепляют мышечный корсет, улучшают баланс и кровообращение. Если вы пересмотрите подход к этому вопросу, вы будете получать удовольствие от тренировок, а счастливый человек по итогу ест меньше, так как получает радость не только с помощью еды. Запишитесь на танцы, бассейн или просто начните регулярно надевать кроссовки. Тогда в них можно будет дойти до парка.