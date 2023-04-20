Врач назвала вредные для фигуры офисные привычки

Врач-диетолог Евгения Пегова рассказала, какие привычки стоит пересмотреть офисным сотрудникам, чтобы не набрать лишний вес и не навредить здоровью.

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Как рассказала российский эксперт, отсутствие подвижности является основной проблемой работников офисов. Однако не следует решать этот вопрос с помощью слишком частых походов в спортзал с интенсивными нагрузками. Важно вводить физическую активность постепенно, занимаясь зарядкой по 15–20 минут с утра и прогуливаясь по вечерам. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

– Днем по возможности делайте пятиминутные разминки каждые два часа. Это уже даст результат. А через пару недель можно добавить и 2-3 посильные тренировки в неделю. Однако спорт не поможет похудеть без корректировки питания, – передает СМИ слова диетолога.