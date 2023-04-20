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Психосоматика: в каких болезнях виноваты нервы

Со стрессом необходимо бороться, чтобы не допустить проблем со здоровьем.

Психосоматика: в каких болезнях виноваты нервы
© WomanHit.ru

«Все болезни от нервов!» — говорили много десятилетий назад. Долгое время врачи над этой фразой лишь посмеивались, но с каждым годом новые исследования доказывают: сильный стресс способен влиять на здоровье и становиться пусковым крючком для недугов.

Диабет

Эндокринные заболевания часто возникают из-за постоянного стресса. Так, сахарный диабет второго типа провоцируется излишним уровнем глюкозы и инсулина. На это влияет образ жизни: иногда, пытаясь справиться с депрессией, люди начинают заедать стресс, их рацион меняется. Кроме того, повышенный уровень кортизола влияет на работу поджелудочной железы и способствует накоплению инсулина.

Астма

Недавно ученые выяснили, что у родителей, находящихся в постоянном стрессе, чаще рождаются дети с недугами бронхов и легких. А у взрослых, склонных к астме, депрессивное состояние или нервное перенапряжение может стать триггером, который вызовет обострение заболевания.

Заболевания сердца

Функциональная аритмия, которая возникает во время сильных моральных потрясений, может привести к быстрому изнашиванию тканей. Сердце быстро устает от таких перегрузок, что может привести к появлению ишемической болезни.

СРК

Многие гастроэнтерологи считают, что болезни кишечника тесно связаны с эмоциональным состоянием. На нормальное функционирование ЖКТ влияет количество эндорфинов, а сильный стресс может привести к появлению дискомфорта, боли, нарушений стула и появлению дисбактериоза.

Синдром раздраженного кишечника, который проявляется у каждого третьего, почти невозможно исправить с помощью препаратов, нормализующих работу желудка и кишечника, зато с ним отлично справляется работа с психотерапевтом и специальные препараты.

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