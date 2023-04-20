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Гастроэнтеролог Слюняева перечислила опасные действия после еды

О том, что не следует делать сразу после принятия пищи в беседе с aif.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева.

Врач перечислила опасные действия после еды
© Unsplash

Эксперт посоветовала забыть о привычке полежать после еды, поскольку это может помешать процессу переваривания пищи, который требует довольно большого количества энергии. Расслабленный организм просто может не справиться с этим процессом, что приведет к изжоге.

Также после еды не стоит стараться влезть в тесные джинсы или обтягивающее платье. Давление на живот после обильного приема пищи, способствует выработке большого количества желудочного сока. Это приводит к выбросу кислоты из желудка в пищевод и вызывает затруднение глотания, отмечает специалист.

Нельзя заниматься спортом сразу после еды, поскольку во время физических нагрузок организм направляет кровь к мышцам, уменьшая таким образом поступление энергии для процесса переваривания. Нехватка кислорода в желудочно-кишечном тракте, который должен поступать с кровью, может вызвать мышечный спазм.

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Курильщикам стоит отказаться от сигарет сразу после еды, поскольку никотин, попадающий в кровь, затрудняет процесс пищеварения, заключила Слюняева.

Ранее врач рассказал, каким надписям на продуктах опасно доверять.

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