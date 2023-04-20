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Россиянкам назвали неподходящие для ухода за зоной бикини популярные средства

Российский врач-терапевт, косметолог Кристина Радина назвала неподходящие для ухода за зоной бикини популярные средства. Ее рассуждения на данную тему публикует Life.

Названы неподходящие для ухода за зоной бикини средства
© Lenta.ru

По словам специалистки, данная область на теле является чувствительной, поэтому требует деликатного отношения. Так, не следует мыть ее, применяя мыло и гель для душа. «Во влагалище господствует кислая среда, и, соответственно, если вы будете использовать мыло или какие-то другие средства, то это может нарушить pH-баланс», — пояснила медик. В то же время необходимо следить за температурой воды, не допуская, чтобы она была горячей.

Кроме того, эксперт призвала не носить синтетическое белье и изделия с тугими резинками, поскольку они провоцируют излишнее потоотделение, что может привести к раздражению и воспалению. В свою очередь, собеседница издания порекомендовала не забывать про использование мягких пилингов.

В марте российский косметолог Олеся Панченко раскрыла вред четырех популярных косметических средств. По словам специалистки, негативными последствиями для внешности взрослого человека может обернуться применение детского крема. В то же время разрушает на лице защитный барьер и приводит к раннему старению мыло, если оно используется в качестве средства для умывания.

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