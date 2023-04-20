Привычки, которые усиливают боль во время менструации

Как мы сами же ухудшаем свое состояние.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Период менструации никак нельзя назвать чем-то приятным, но бывает и так, что женщины и сами ухудшают свое состояние, причем делают это неосознанно. Мы выяснили, от каких привычек стоит избавиться, если вы хотите максимально безболезненно прожить самую «тяжелую» неделю месяца.

Вы пьете слишком много кофе

Наш любимый напиток может приносить не так уж мало вреда, особенно если у вас болезненная менструация. Специалисты уверены, что напитки с кофеином способствуют обезвоживанию организма, а это крайне негативно сказывается на всех внутренних процессах в женском организме. Могут усилиться болезненные спазмы, а также велика вероятность столкнуться с сильной головной болью.

Стресс

Для жительницы большого города стресс — привычное состояние, что очень печально. Конечно, сразу же избавиться от лишнего стресса невозможно, однако в ваших силах сократить его количество и в принципе найти способы с ним бороться по возможности. Что касается связи между стрессом и вашим циклом: в организме стресс вызывает повышение уровня эстрогена, что в свою очередь приводит к усилению спазмов.

Курение

Большинство гинекологов уверены, что увлечение курением приводит к женским проблемам. Как утверждают специалисты, при постоянном поступлении никотина в организм происходит сужение сосудов, причем резкое. В таком состоянии кровь в матку поступает слабо, как и кислород. Можно только представить, как реагирует главный женский орган на такой стресс.

Вы мало спите