Эффективные методы борьбы с разными типами ожирения

Ученые из Клиники Мэйо в США выяснили, что персонализированный метод борьбы с разными типами ожирения эффективнее, чем стандартный подход при решении данной проблемы. Результаты исследования раскрыты в журнале The Lancet eClinicalMedicine.

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В исследовании медиков приняли участие 165 человек, имеющих лишний вес, и средним возрастом 43 года. Основываясь на поведении участников, ученые разделили фенотипы ожирения на гедонистическое переедание, гомеостатическое переедание и аномально низкий расход энергии.

Так, 81 участник исследования следовал стандартной терапии, а 84 с учетом фенотипа. Переедающим гедонистам медики рекомендовали увеличить потребление клетчатки и уменьшить количество приемов пищи до одного-двух раз в сутки, а чувствующим сытость — питаться три раза в день, употребляя белковые продукты. Участники с аномально низким расходом энергии придерживались стандартной низкокалорийной диеты, а также занимались высокоинтенсивными интервальными тренировками не менее 30 минут несколько раз в неделю.