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3 часа назад

Эффективные методы борьбы с разными типами ожирения

Lenta.ruиещё 1

Ученые из Клиники Мэйо в США выяснили, что персонализированный метод борьбы с разными типами ожирения эффективнее, чем стандартный подход при решении данной проблемы. Результаты исследования раскрыты в журнале The Lancet eClinicalMedicine.

Эффективные методы борьбы с разными типами ожирения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В исследовании медиков приняли участие 165 человек, имеющих лишний вес, и средним возрастом 43 года. Основываясь на поведении участников, ученые разделили фенотипы ожирения на гедонистическое переедание, гомеостатическое переедание и аномально низкий расход энергии.

Так, 81 участник исследования следовал стандартной терапии, а 84 с учетом фенотипа. Переедающим гедонистам медики рекомендовали увеличить потребление клетчатки и уменьшить количество приемов пищи до одного-двух раз в сутки, а чувствующим сытость — питаться три раза в день, употребляя белковые продукты. Участники с аномально низким расходом энергии придерживались стандартной низкокалорийной диеты, а также занимались высокоинтенсивными интервальными тренировками не менее 30 минут несколько раз в неделю.

Спустя три месяца персонализированные рекомендации врачей привели к большей потере веса по сравнению со стандартными: 7,4 против 4,3 килограмма. Помимо этого, участники из первой группы продемонстрировали большее снижение жировой массы, окружности талии и уровня тревожности.

Здоровье,
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