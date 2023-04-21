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3 важных фактора для сохранения молодости после 30 лет

Избавление от лишнего веса назвала в личном Telegram-аккаунте главным секретом сохранения молодости после 30 лет врач-терапевт, диетолог Регина Ахуньянова.

3 важных фактора для сохранения молодости после 30 лет
© Мослента

По ее словам, лишние килограммы всегда визуально прибавляют возраст. Чтобы похудеть, следует пересмотреть режим питания. Так, ежедневно в рационе должны присутствовать два-три фрукта, 300 граммов овощей, белок в каждом приеме пищи и три столовых ложки нерафинированного масла. Ахуньянова заверила, что не стоит бояться правильных жиров — они положительно воздействуют на кожу, гормоны, поддерживают нормальный уровень холестерина.

Кроме того, важно устранить дефициты в организме и поработать с гормонами. Не стоит забывать и про физическую активность — спорту необходимо уделять 150 минут в неделю. Диетолог предупредила, что после тридцатилетия мышечная масса снижается, при отсутствии тренировок появляется лишний жир, и это влияет на гормоны, иммунитет, силы организма и уровень энергии.

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