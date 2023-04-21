Он отметил, что эти семечки способны улучшить работу кишечника и укрепить иммунную систему. У старших людей часто возникают проблемы с повышенным уровнем холестерина, и тыквенные семечки могут помочь в борьбе с этой проблемой, так как содержат множество полезных жирных кислот, которые воздействуют на липидный спектр и способны снизить рост атеросклеротических бляшек.