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Нутрициолог Арзамасцев раскрыл пользу тыквенных семечек для пожилых людей

Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев поделился полезными сведениями о тыквенных семечках для пожилых людей. Его слова приводит «Москва 24».

Он отметил, что эти семечки способны улучшить работу кишечника и укрепить иммунную систему. У старших людей часто возникают проблемы с повышенным уровнем холестерина, и тыквенные семечки могут помочь в борьбе с этой проблемой, так как содержат множество полезных жирных кислот, которые воздействуют на липидный спектр и способны снизить рост атеросклеротических бляшек.

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Кроме того, семена тыквы содержат цинк и кремний. По словам нутрициолога, цинк укрепляет иммунную систему, а кремний улучшает защитные функции кожи и состояние ногтевых пластин.

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