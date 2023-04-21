Рак яичников – это не приговор

Риск заболеть раком яичников у женщины в течение жизни составляет примерно 1 к 78. Рак яичников является седьмым наиболее распространённым видом рака у женщин во всём мире и преимущественно поражает пожилых женщин в постменопаузе старше 50 лет. Однако вовремя выявленное заболевание и современные методы лечения помогут справиться с этим заболеванием.

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Мы поговорили с Агакиной Юлией Сергеевной, заведующей онкологическим отделением противоопухолевой терапии Университетской Клинической Больницы №1 Сеченовского Университета о причине появления рака яичников, диагностике, лечении и реабилитации после перенесённой болезни.

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Что такое рак яичников? Болезнь развивается в обоих органах сразу или может быть только в одном из яичников?

Рак яичников возникает из клеток в яичниках или фаллопиевых трубах, которые аномально разрастаются и размножаются, образуя опухоль. Чаще всего образуется в одном из яичников, но бывают и случаи, когда рак возникает сразу в обоих органах.

Есть ли какая-то одна основная причина, из-за которой развивается рак яичников? Есть ли наследственный фактор развития рака яичников? Какие ещё причины развития рака яичников?

Точная причина рака яичников неизвестна, но выявлено несколько факторов риска развития заболевания. Важно помнить, что наличие фактора риска увеличивает риск развития рака, но это не означает, что вы обязательно заболеете раком.

наличие большего количества беременностей,раннее начало менструации и поздний климакс,ожирение,наследственные случаи развития опухоли женской репродуктивной системы,мутация BRCA1 или BRCA2. Многие факторы, повышающие или снижающие риск развития рака яичников, связаны с репродуктивной историей женщины:

Семейный анамнез играет очень важную роль в том, разовьётся ли у женщины рак яичников. Женщины с родственником первой степени родства, больным раком, более чем в два раза подвержены риску развития рака яичников по сравнению с женщинами без такого семейного анамнеза.

Наследование мутации BRCA1 увеличивает риск развития рака яичников у женщин до 15-45%, в то время как наследование мутации BRCA2 повышает риск до 10–20 %.

Какие симптомы рака яичников?

На ранних стадиях эпителиальный рак яичников может не иметь симптомов, что затрудняет диагностику.

Симптомы чаще наблюдаются на поздних стадиях заболевания и могут включать:

• Абдоминальная или тазовая боль.

• Вагинальное кровотечение.

• Запор.

• Вздутие живота.

• Диарея.

• Чувство сильной усталости.

• Частые позывы к мочеиспусканию.

Как диагностируют рак яичников?

Диагноз рака яичников ставится на основании результатов следующих обследований и анализов:

Клиническое обследование.

Врач проведёт клиническое обследование, проверит, есть ли увеличение лимфатических узлов. Если возникнет подозрение, что это рак яичников, врач порекомендует выполнить анализ крови, УЗИ органов брюшной полости и малого таза. Кроме основных анализов крови, необходимо будет проверить уровень онкомаркера СА-125 – это вещество, образующееся как результат жизнедеятельности раковых (иногда и нормальных) клеток. Выявление высокого уровня онкомаркера возникает примерно у 50% женщин с ранней стадией рака яичников и примерно у 85% женщин с запущенным заболеванием. CA-125 не является специфичным для рака яичников: он может быть выше нормы у людей с различными другими видами рака, а также у женщин с доброкачественными гинекологическими заболеваниями. В связи с этим его следует рассматривать вместе с другими тестами.

Методы визуализации, используемые для женщин с подозрением на рак яичников включают:

• Компьютерная томография (КТ) – это исследование используется для определения степени распространённости опухоли, вовлечённости в злокачественный процесс других органов.

• Рентген грудной клетки. Рентген грудной клетки является альтернативой компьютерной томографии, которую специалист может использовать для проверки лёгких и грудной клетки.

• Магнитно-резонансная томография (МРТ) используется для получения подробных изображений внутренних органов малого таза, распространённости злокачесвенного процесса.

Как лечат рак яичников?

Лечение будет зависеть от того, насколько далеко зашел опухолевый процесс, и от того, остаётся ли хирургическое вмешательство возможным. Для женщин, у которых рак всё ещё ограничен яичниками или прогрессирует только локально, хирургическое вмешательство является первым этапом комплексного лечения.

Женщинам с прогрессирующим заболеванием также в некоторых случаях возможно проведение на первом этапе хирургического лечения. А после этого обычно проводится лекарственная противоопухолевая терапия (химиотерапия).

Какая реабилитация пациентки после курса лечения (или хирургического вмешательства) рака яичников?

После лечения эпителиального рака яичников вы можете чувствовать себя очень усталым. Важно заботиться о себе и получать необходимую поддержку. Много отдыхайте, когда вам это нужно: дайте своему телу время на восстановление.

Дополнительные методы лечения, такие как ароматерапия, могут помочь расслабиться и лучше справляться с побочными эффектами. Ваша больница может предложить дополнительную терапию – узнайте подробности у своего врача.

Хорошо питайтесь и будьте активными: соблюдайте здоровую диету, а поддерживание активности может помочь улучшить вашу физическую форму. Важно начинать медленно, с лёгкой ходьбы, и наращивать по мере того, как вы начинаете чувствовать себя лучше.

Если удалили один из яичников, может ли женщина впоследствии забеременеть?

Да, во многих случаях хирургическое удаление яичника не повредит фертильности, если оставшийся яичник всё ещё прикреплён к фаллопиевой трубе. Однако может потребоваться помощь специалистов-репродуктологов.

Есть ли профилактика рака яичников?

Нет известного способа предотвратить рак яичников, но есть некоторые методы, которые могут снизить риск его возникновения:

• Использование противозачаточных таблеток.

• Беременность и роды.

• Грудное вскармливание. Некоторые исследования показывают, что женщины, которые кормят грудью в течение года или более, могут иметь несколько сниженный риск развития рака яичников.