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Онколог Серяков рассказал, из-за чего развивается рак молочной железы

Один из главных факторов риска рака молочной железы — наследственная предрасположенность. Помимо этого, повышать вероятность заболевания могут возраст, аборты, ожирение, длительные стрессы. Об этом "Известиям" рассказал онколог Александр Серяков.

Онколог рассказал, из-за чего развивается рак молочной железы
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По словам эксперта, предрасположенность к онкологическому заболеванию молочной железы располагают как минимум 15 мутаций генов. В российской практике изучают обычно четыре: BRCA-1 и BRCA-2, CHEK2, NBS1.

В других, случайных, ситуациях на развитие болезни влияют экология, нарушенная выработка женских половых гормонов, дисгормональные нарушения. Риск онкологии повышается и если женщине больше 40 лет, она делала аборты, переживала долгие стрессы. Если в жизни недостаточно физической активности, а также присутствуют ожирение и вредные привычки, все это тоже может влиять на здоровье молочных желез.

Онколог назвал способы профилактики, снижающие вероятность рака

Для профилактики следует исключить все перечисленные факторы риска. Если женщина — носитель генов BRCA-1 и BRCA-2, стоит регулярно делать не просто УЗИ и рентген молочных желез, а магнитно-резонансную томографию раз в год. Необходимо также ежегодно посещать гинеколога.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какой ген увеличивает риск самой распространенной женской онкологии.

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