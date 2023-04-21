Женщина сбросила 45 кг за 10 месяцев и раскрыла секрет

Блогер и коуч Кристи Маккаммон рассказала, как избавилась от пищевой зависимости и сбросила 45 килограммов за 10 месяцев. Свой секрет похудения она раскрыла изданию Newsweek.

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Маккамон призналась, что с детства привыкла питаться фастфудом и сладостями и часто заедала стресс.

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«Со временем сахар стал моим надежным другом-утешителем, который всегда был рядом со мной, никогда не спорил, не перечил мне и не расстраивал меня. Он стал моим спутником жизни», — объяснила она.

Съедая десерт, Маккаммон чувствовала себя в безопасности. К тому же она постоянно переедала: чувствовала насыщение, но не могла остановиться и продолжала есть.

Блогер регулярно ела по утрам булочку и сэндвич, запивая карамельным фраппучино. Через несколько часов она обедала фастфудом, потом ела мороженое, чипсы и конфеты, а вечером плотно ужинала и ела много десертов.

При этом Маккаммон всегда хотела отказаться от вредных пищевых привычек и похудеть, однако долгое время не могла найти в себе силы изменить жизнь и находилась в тяжелом моральном состоянии. Ей пришлось ограничить общение с друзьями и родными, так как она не хотела, чтобы они знали о ее зависимости от еды.

В 2017 году, когда Маккаммон было 45 лет и ей казалось, что жизнь никогда не станет лучше, она решила отказаться от сахара и обработанных продуктов. Женщина сделала выбор в пользу здоровой еды и стала питаться три раза в день, не перекусывая между приемами пищи.

Маккаммон призналась, что в течение первого месяца ей было трудно изменить свой режим питания, однако она позволяла себе проживать негативные эмоции. Чтобы не поддаваться искушениям, она делала глубокий вдох, останавливалась, молилась и отходила подальше от вредных продуктов. Ее также очень поддерживали друзья.

За десять месяцев Кристи удалось сбросить 45 килограммов и побороть тягу к нездоровой еде. Она продолжает питаться три раза в день и больше не хочет есть между приемами пищи. Маккаммон завтракает овсянкой с бананами и йогуртом или рисовыми лепешками с арахисовым маслом и бананами. На обед ест морковь и сельдерей с хумусом, вареное яйцо и чернику. Ужинает она стейком, курицей или рыбой и овощным салатом.