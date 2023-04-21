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К чему может привести быстрое похудение

Экстремально худеющие к лету россияне вместе с истощенным организмом рискуют приобрести острые неврозы и глубокую депрессию. Все это может стать последствиями радикального подхода к диете. Об этом рассказала инструктор по биохакингу Галина Хусаинова.

К чему может привести быстрое похудение
© Вечерняя Москва

Она отметила, что отказ от жиров — это экстремальный вид похудения. В первую очередь при этом будет страдать головной мозг. Также в результате низкожировой диеты здоровье может ухудшиться у гипотоников и людей с метеочувствительностью. Резкое снижение веса может усилить состояние ипохондрии, неврозы и депрессию.

Эксперт подчеркнула, что для того, чтобы избавиться от лишнего веса, достаточно исключить из рациона жареное и трансжиры. При этом важно поддерживать высокое содержание полезных жиров с Омега-3.

Эксперт добавила, что сейчас популярность набирает кетодиета — режим питания с высоким процентом жиров и минимумом углеводов. Соблюдать такую диету долгое время нельзя, так как такой тип питания может причинить вред печени и почкам из-за высокого содержания в рационе белка и жира, передает издание «Невские новости».

В свою очередь врач-эндокринолог Арсений Русанов отметил, что быстрое похудение очень редко бывает эффективным в долгосрочной перспективе, и килограммы могут быстро вернуться, передает издание argumenti.ru.

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