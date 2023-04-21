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Доказана польза клюквы при цистите у женщин

Сотрудники «Кокрана» доказали пользу клюквы при цистите у женщин. Ягода снизила риск повторных инфекционных заболеваний мочеполовых путей почти на 30 процентов. Результаты работы опубликованы в журнале Cochrane Database of Systematic Reviews.

Доказана польза клюквы при цистите у женщин
© Lenta.ru

«Кокран» (Cochrane) — международная некоммерческая организация, исследующая эффективные терапевтические направления на основе доказательной медицины. Представители «Кокрана» выпускают собственные обзоры с рекомендациями, которые считаются авторитетными в медицинском сообществе.

Последний обзор, проведенный в 2012 году, включал данные 24 испытаний о пользе клюквенного сока и добавок из него для профилактики инфекций мочеполовых путей (ИМП). Выводы гласили, что никакого положительного эффекта продукт не приносит.

В новом обзоре авторы проанализировали 50 свежих исследований, в которых приняли участие почти 9000 участников. Он показал, что клюква снижает вероятность повторных ИМП у женщин более чем на четверть, у детей более чем наполовину, а у пациентов, восприимчивых к ИМП после медицинского вмешательства, примерно на 53 процента.

ИМП широко распространены, и чаще всего результативно и довольно быстро лечатся антибиотиками. Однако существует группа людей с хроническим течением этих заболеваний или частыми рецидивами. Зачастую медики сами предлагали использовать клюкву пациентам в качестве дополнительной меры, учитывая, что это простой и безвредный вариант, который практически не имеет противопоказаний и побочных эффектов.

При этом не удалось определить, являются ли продукты из клюквы более или менее эффективными по сравнению с антибиотиками в профилактике будущих ИМП.

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