Эксперт назвал упражнения для укрепления мышц и сжигания жира

Доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления (ГУУ) Вадим Чичерин назвал пять простых упражнений для укрепления мышц и сжигания жира. Его слова приводит «Life.ru».

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Специалист посоветовал начать тренировку с бега на месте и в движении, чтобы размяться. Далее Чичерин порекомендовал делать приседания в трех вариациях: в широкой стойке, с выпадом, с шагом назад или в сторону.

Следующее упражнение — берпи. После него необходимо перейти к прыжкам на скакалке, а завершить тренировку, по словам эксперта, можно планкой. Специалист отметил, что если классическая планка кажется слишком легкой, то на спину можно положить утяжелитель.