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Как не отравиться в майские праздники

Пикники и шашлыки в майские праздники могут закончиться проблемами со здоровьем.

Как не отравиться в майские праздники
© РИА "ФедералПресс"

Россиянам следует соблюдать несколько правил, чтобы не оказаться в больнице.

Соблюдение гигиены

Невымытые овощи, руки или ножи могут быть рассадником бактерий. После такой негигиеничной трапезы можно получить пищевое отравление, поэтому не рекомендуется забывать о простых правилах, передает «Общественная служба новостей».

Качество продуктов

Не стоит покупать овощи, зелень и мясо с рук и у дороги, потому что продукты могут оказаться просроченными или некачественными. Даже в супермаркетах следует внимательно выбирать товары, обращая внимание на качество и срок годности. Также стоит помнить, что производитель мог скрыть под маринадом некачественное мясо, поэтому мариновать лучше самостоятельно.

Хранение еды

Шашлык – это скоропортящийся продукт, поэтому хранить его можно не более трех суток в холодильнике. Сырое мясо можно хранить в холодильнике максимум 36 часов, если оно замариновано в кефире, его срок хранения – до 48 часов, а в уксусе или вине – 4-5 суток. Без холодильника мясо можно хранить не более 3 часов в блюде под крышкой. Закуски и майонезные салаты, как правило, портятся через двое суток.

Соблюдение меры

Не стоит жарить слишком много шашлыка, рассчитывая съесть его на следующий день – это может быть рискованно. Также не стоит злоупотреблять алкоголем, иначе можно столкнуться с похмельем или алкогольным отравлением.

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