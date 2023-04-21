Как не отравиться в майские праздники

Пикники и шашлыки в майские праздники могут закончиться проблемами со здоровьем.

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Россиянам следует соблюдать несколько правил, чтобы не оказаться в больнице.

Соблюдение гигиены

Невымытые овощи, руки или ножи могут быть рассадником бактерий. После такой негигиеничной трапезы можно получить пищевое отравление, поэтому не рекомендуется забывать о простых правилах, передает «Общественная служба новостей».

Качество продуктов

Не стоит покупать овощи, зелень и мясо с рук и у дороги, потому что продукты могут оказаться просроченными или некачественными. Даже в супермаркетах следует внимательно выбирать товары, обращая внимание на качество и срок годности. Также стоит помнить, что производитель мог скрыть под маринадом некачественное мясо, поэтому мариновать лучше самостоятельно.

Хранение еды

Шашлык – это скоропортящийся продукт, поэтому хранить его можно не более трех суток в холодильнике. Сырое мясо можно хранить в холодильнике максимум 36 часов, если оно замариновано в кефире, его срок хранения – до 48 часов, а в уксусе или вине – 4-5 суток. Без холодильника мясо можно хранить не более 3 часов в блюде под крышкой. Закуски и майонезные салаты, как правило, портятся через двое суток.

Соблюдение меры