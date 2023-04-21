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6 главных ошибок в лечении акне

С высыпаниями на коже можно столкнуться не только в юном возрасте. Иногда акне преследуют на протяжении всей жизни. Бороться с ним помогают диетологи, эндокринологи и, конечно, дерматологи. Но часто к специалистам не обращаются, а пытаются избавиться от прыщей самостоятельно. Главное в таком подходе не допускать ошибок, которые не исправят, а лишь усугубят ситуацию.

6 главных ошибок в лечении акне
© WomanHit.ru

Механическая чистка

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В детстве хотя бы раз каждый слышал о том, что нельзя давить прыщи. Но от этой привычки очень нелегко избавиться, ведь так хочется устранить надоедливый прыщ здесь и сейчас. Но механическая чистка, которая проводится не косметологом, может привести к заражению: по кровотоку бактерии распространяться по всему лицу.

Нарушение ухода

Очищение, тонизирование, увлажнение — эти три этапа в уходе за кожей должны соблюдаться ежедневно, войти в привычку так же, как чистка зубов. Если вы выполняете процедуры нерегулярно или нарушаете систему, акне не исчезнут, а лишь усилятся.

Использование неподходящей косметики

Пробуя новый продукт, нужно тщательно прислушиваться к тому, как чувствует себя кожа. Заметили, что высыпания усилились? Или появились шелушения? Отказывайтесь от этого продукта сразу же, не надеясь, что лицо привыкнет или вы пройдете фазу обострения. Методом проб и ошибок должна образоваться идеально подходящая для вас коллекция.

Слишком агрессивное очищение

Желание подсушить кожу может привести к обратному результату: если использовать пилинги, скрабы и подсушивающие маски чаще, чем рекомендуют производители, нарушится выработка себума. Кожа обязательно попытается защитить себя повышенной выработкой жира, а значит, новыми высыпаниями.

Неправильное очищение

BB-крема и солнцезащитные средства невозможно смыть с помощью пенки или мицеллярной воды. Поэтому важно использовать гидрофильное масло или бальзам, только эти средства способны растворить стойкие компоненты. Иначе они будут накапливаться в порах и приведут к высыпаниям.

Не подготавливать кожу к макияжу

Между тональной основой, пудрой, консилером и вашей кожей должно быть дополнительное препятствие. Поэтому так важно использовать крем или базу под макияж: они станут преградой для забитых пор.

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