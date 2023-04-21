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Гинеколог Колода раскрыла главную причину бесплодия у россиянок

Серьезную помеху для зачатия, которая является одной из главных причин бесплодия у россиянок, назвала гинеколог Юлия Колода.

Гинеколог раскрыла главную причину бесплодия у россиянок
© Слово и Дело

Женщины, желающие стать мамами, должны следить за фигурой. Именно лишний препятствует нормальному зачатия. При ожирении нарушается рост фолликула, ухудшается качество слизистой и ооцитов. При этом часто встречаются полипы и гиперплазия эндометрия, приводит слова врача Lenta.ru.

Даже если лишний вес не помешал забеременеть, существует и другая опасность. У будущих мам с ожирением чаще случаются выкидыши на ранних сроках, а также рождаются крупные или маловесные дети.

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