Гинеколог раскрыла главную причину бесплодия у россиянок

Гинеколог Колода раскрыла главную причину бесплодия у россиянок
Серьезную помеху для зачатия, которая является одной из главных причин бесплодия у россиянок, назвала гинеколог Юлия Колода.
Женщины, желающие стать мамами, должны следить за фигурой. Именно лишний препятствует нормальному зачатия. При ожирении нарушается рост фолликула, ухудшается качество слизистой и ооцитов. При этом часто встречаются полипы и гиперплазия эндометрия, приводит слова врача Lenta.ru.
Даже если лишний вес не помешал забеременеть, существует и другая опасность. У будущих мам с ожирением чаще случаются выкидыши на ранних сроках, а также рождаются крупные или маловесные дети.