Гинеколог раскрыла главную причину бесплодия у россиянок

Серьезную помеху для зачатия, которая является одной из главных причин бесплодия у россиянок, назвала гинеколог Юлия Колода.

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Женщины, желающие стать мамами, должны следить за фигурой. Именно лишний препятствует нормальному зачатия. При ожирении нарушается рост фолликула, ухудшается качество слизистой и ооцитов. При этом часто встречаются полипы и гиперплазия эндометрия, приводит слова врача Lenta.ru.