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Гастроэнтеролог объяснил, почему вредно есть много шашлыка

Желудок, печень и другие внутренние органы могут пострадать при большом употреблении жаренного на огне мяса. Такое мнение высказал доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Гастроэнтеролог объяснил, почему вредно есть много шашлыка
© РИА "ФедералПресс"

«Органы пищеварения становятся первыми на пути к пищевым нагрузкам», – отмечает Неронов.

Большое количество жирной и жареной пищи может привести к проблемам с поджелудочной железой и печенью, а также задеть и толстый кишечник, что приведет к обострению колита, дивертикулита или геморроя.

Если вы все же съели слишком много жирного, то стоит помочь организму таблетками: подойдут мезим, фестал или креон. Но если вы знаете, что предрасположены к тяжести в желудке, то принять эти препараты стоит заранее, передает РИАМО.

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