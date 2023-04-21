Гастроэнтеролог объяснил, почему вредно есть много шашлыка
Желудок, печень и другие внутренние органы могут пострадать при большом употреблении жаренного на огне мяса. Такое мнение высказал доктор медицинских наук Владимир Неронов.
«Органы пищеварения становятся первыми на пути к пищевым нагрузкам», – отмечает Неронов.
Большое количество жирной и жареной пищи может привести к проблемам с поджелудочной железой и печенью, а также задеть и толстый кишечник, что приведет к обострению колита, дивертикулита или геморроя.
Если вы все же съели слишком много жирного, то стоит помочь организму таблетками: подойдут мезим, фестал или креон. Но если вы знаете, что предрасположены к тяжести в желудке, то принять эти препараты стоит заранее, передает РИАМО.