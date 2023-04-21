Названы опасные последствия введения ботокса в желудок для похудения

В первую очередь специалист предупредил, что операция по введению ботокса в желудок для снижения лишнего веса является несертифицированной и неисследованной. В связи с этим ее эффективность вызывает сомнения. По словам Хациева, упомянутая процедура основана на уменьшении чувства голода из-за менее интенсивного сокращения желудка после инъекций. Однако, как утверждает эксперт, эффект прекращается после выведения препарата из организма, и еда снова начинает усваиваться в полном объеме.