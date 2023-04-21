Врачи рассказали, с какими рисками могут столкнуться роженицы в 30+

Россиянок призывают не забывать о репродуктивном возрасте и не затягивать с появлением потомства. Медики рассказали, с какими рисками могут столкнуться роженицы старше 30 лет.

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Все чаще в современном мире женщины откладывают материнство до возраста 30+. Но такую "моду" не всегда приветствуют медики. Первородящей старшего возраста врачи считают женщину от 28 лет. Они объяснили, почему не стоит откладывать рождение первенца. Прежде всего это повышение риска хромосомных аномалий и невынашивания.