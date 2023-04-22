Мясников рассказал, как похудеть на рисе

Доктор Александр Мясников рассказал, как можно похудеть на рисе и какой вид этой крупы наиболее полезен. Поделился советами врач в своей программе на телеканале «Россия 1».

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Первым делом нужно заменить белый рис на красный или бурый. У белого риса нет оболочки, поэтому после его употребления повышается уровень сахара в крови. Впоследствии это приводит к ожирению.

Красный рис Мясников назвал идеальным, если необходимо снизить уровень холестерина и предотвратить появление сердечных болезней. Не стоит, однако, злоупотреблять этим продуктом, так как может возникнуть побочный эффект в виде мышечной слабости. Сильно разваривать рис не стоит, так как нарушается его структура. Также при рисовой диете возможно эффективно сбросить вес.

«Если вы едите «правильный» рис, он низкокалорийный настолько, что если вы будете есть только его, то вы довольно быстро сможете снизить вес», – объясняет врач.