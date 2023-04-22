Диетолог Соломатина предупредила, что в питании может привести к диабету
Чтобы снизить риск сахарного диабета, стоит отказаться от продуктов без клетчатки, которые повышают уровень глюкозы в крови. Об этом диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве".
По словам специалиста, любовь к сахару у человека объясняется древними инстинктами. Когда люди в голод находили что-то сладкое, например дикий мед, то чувствовали превосходство над конкурентами и связанные с ними счастье и комфорт.
Сейчас, когда сахар повсюду, даже в неожиданных продуктах наподобие пива, стоит следить за питанием:
Сейчас мы едим в большей степени рафинированную еду. Например, хлеб, крупы, макароны. <...> Такие продукты не содержат сдерживающий фактор — клетчатку. Резкие скачки уровня глюкозы приводят к развитию инсулинорезистентности.Елена СоломатинаВрач-диетолог
Диетолог отметила, что излишки энергии превращаются в жир, а он "заваливает" двери клетки. Это приводит к тому, что мозг начинает чувствовать голод и возникает порочный круг.
Если постоянно употреблять продукты, которые повышают уровень глюкоза, но содержат клетчатку, может развиться сахарный диабет. Стоит фруктовому соку предпочитать фрукты, а белой булке — цельнозерновой хлеб.
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