Чтобы снизить риск сахарного диабета, стоит отказаться от продуктов без клетчатки, которые повышают уровень глюкозы в крови. Об этом диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве".

По словам специалиста, любовь к сахару у человека объясняется древними инстинктами. Когда люди в голод находили что-то сладкое, например дикий мед, то чувствовали превосходство над конкурентами и связанные с ними счастье и комфорт.

Сейчас, когда сахар повсюду, даже в неожиданных продуктах наподобие пива, стоит следить за питанием:

Сейчас мы едим в большей степени рафинированную еду. Например, хлеб, крупы, макароны. <...> Такие продукты не содержат сдерживающий фактор — клетчатку. Резкие скачки уровня глюкозы приводят к развитию инсулинорезистентности. Елена Соломатина Врач-диетолог

Диетолог отметила, что излишки энергии превращаются в жир, а он "заваливает" двери клетки. Это приводит к тому, что мозг начинает чувствовать голод и возникает порочный круг.

Если постоянно употреблять продукты, которые повышают уровень глюкоза, но содержат клетчатку, может развиться сахарный диабет. Стоит фруктовому соку предпочитать фрукты, а белой булке — цельнозерновой хлеб.

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