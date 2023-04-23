10 лайфхаков для идеальной осанки

О правильной или нормальной осанке говорят, когда человек легко держит голову, плечи и туловище на одной линии, прямо и ровно. Малейшее нарушение этой системы приводит к масштабным проблемам со спиной.

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О десяти способах, позволяющих контролировать осанку, чтобы всегда быть здоровым, «Вечерней Москве» рассказала тренер по естественному омоложению, инструктор программ «Осанка + терапия движением», «Стретчинг и здоровая спина» Надежда Трескова

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Лайфхак 1. Приобретите ортопедические стельки

Мало кто задумывается, но от плохой обуви или врожденного плоскостопия осанка страдает так же, как от того, что мы сутулимся. Более того, от первого страдает больше систем: кости стоп, колени, тазобедренные суставы, позвоночник.

Ортопедические стельки смягчают нагрузку на стопы при ходьбе благодаря анатомической форме, смещая центр тяжести ближе к пяткам и приподнимая фаланги пальцев. Существует даже отдельная разновидность ортезов для обуви на высоком каблуке, чтобы «разгрузить» женщин, привыкших к ней.

Причем стелька не обязательно должна быть жесткой. Изготавливаются и мягкие, и средние экземпляры. Главное, чтобы изделие плотно прилегало к обувной подошве.

Лайфхак 2. Контролируйте ноги, когда сидите

Закидывая ногу на ногу, а потом пытаясь писать или работать за компьютером в таком положении, мы нарушаем осанку, сутулимся. К тому же нарушается кровоснабжение нижних конечностей.

Совет: согните колени под прямым углом и прижимайте ступни к полу, когда сидите. Это позволит равномерно распределять вес между бедрами, а также освободит живот и кишечник от сжимания. Если ноги не достают до пола, используйте подставку или любое подручное средство (например, книгу).

Лайфхак 3. Положите под поясницу валик

Этим вы добьетесь поддержки естественного изгиба данного отдела позвоночника. Главное — валик (или свернутое полотенце) должен располагаться ровно на пояснице.

Лайфхак 4. Регулируйте зеркало заднего вида в машине, только когда сидите прямо

Это поможет вам сохранять хорошую осанку во время вождения.

Лайфхак 5. Держите руки в задних карманах, когда стоите

Если позволяют обстоятельства, положите обе руки в задние карманы и почувствуйте, как прогибается поясница и выпрямляются плечи. Приятный бонус — лучшая вентиляция легких вследствие лучшего раскрытия грудной клетки.

Лайфхак 6. Ходите во время звонка

Сделайте звонок хорошим поводом встать и размяться. Это разгонит кровь и не даст вам сидеть сгорбившись.

Лайфхак 7. При ходьбе следите за вытяжением позвоночника

Хорошая осанка — это в любом случае, ровная спина и вытянутый позвоночник. Поэтому старайтесь держаться ровно, представив, что за макушку вас тянет вверх веревка, а за спиной красиво развивается плащ (но только если вы не сутулитесь и не подаетесь корпусом излишне вперед, размахивая руками).

Лайфхак 8. При ходьбе следите за положением головы

Опять же, если представить, что веревка не дает опустить голову и сутулиться, вы добьетесь правильного положения головы. В идеале почувствуйте, как она немного отведена назад, а подбородок параллельно полу.

Лайфхак 9. Напоминайте себе о ровной спине стикерами или браслетом на запястье

Психологический совет: имея перед глазами ненавязчивое напоминание, вы постоянно будете стараться держать спину прямо. Спустя пару месяцев привычка сформируется и от визуальных триггеров можно будет отказаться.

Лайфхак 10. Укрепляйте мышцы спины

Если сам мышечный каркас слабый, то не удивительно, что мы «проседаем». Решить эту проблему поможет плавание или йога. Последняя, кстати, позволит расслабиться после работы и дать нашей спине отдохнуть. Особенно любимы многими поза ребенка или аккуратные скручивания, растяжение. Кроме того, нужно прорабатывать силу и выносливость нижних конечностей.