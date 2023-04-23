Народные средства, которые не помогают снять зубную боль

Столкнувшись с зубной болью, многие решают, что не будут обращаться к врачу. Вместо этого они начинают лечиться самостоятельно, используя для этого проверенные и надежные, как им кажется, средства народной медицины. Наш эксперт Андрей Жук, стоматолог, кандидат медицинских наук, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России рассказывает обо всех опасностях, связанных с таким "лечением".

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Зубная боль – одна из самых сложных для диагностики. В области зубов располагается огромное количество нервных окончаний, раздражение которых может вызывать болевые ощущения.



Причины боли разнообразны и, например, разрушение зуба – это лишь одна из них. Также боль появляется при воспалительных процессах в костной ткани, в тканях вокруг корня зуба, при воспалении десен – в этом случае сами зубы могут быть абсолютно здоровы. Кроме того, зубную боль можно спутать с болями в области шеи, которые могут появиться из-за смещения шейных позвонков. Такое разнообразие причин требует от врача внимательности и тщательной диагностики. От того, насколько верно будет определена причина, вызвавшая боль, зависит то, какое лечение необходимо.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

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По словам медика, зубная боль не проходит бесследно. Если зуб заболел, то надо обращаться к врачу – появление неприятных ощущений свидетельствует о патологическом процессе, в который обязательно должен вмешаться стоматолог, чтобы не допустить опасных для жизни осложнений. Однако возможность пойти к стоматологу есть не всегда и не у всех, поэтому люди часто пытаются справиться с болью с помощью народных средств.

Народные средства от зубной боли: можно ли их использовать

Большинство этих средств известно с давних времен и, надо понимать, что эти методы использовались из-за того, что стоматология была недоступна, а других средств, которые могли хоть как-то облегчить страдания, не было.

Сегодня люди продолжают их использовать, но далеко не все такие средства безопасны с точки зрения современной медицины. Большинство из них оказывают лишь незначительный, крайне краткосрочный, а во многих случаях просто психологический эффект. Часть этих средств практически бесполезна, а некоторые из них даже опасны.

Чеснок

Чеснок обладает выраженным бактерицидным действием, кроме того, в нем содержатся растительные компоненты, способные краткосрочно снять боль. Однако важно не забывать о его негативных свойствах, например, высокой токсичности – чесноком реально можно отравиться. Любое его использование, в том числе для купирования боли, должно быть максимально взвешенным.

Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Водка

Водка считается чуть ли не универсальным лекарством от всех бед. Конечно, спирт обладает бактерицидным эффектом. Кроме того, он, находясь на поверхности зуба или десен, быстро испаряется: это приводит к локальному охлаждению и незначительному снижению болевых ощущений. Но спирт токсичен, а потому его точно не стоит рассматривать как инструмент решения проблем.

Крепкий чай

Заварка обладает противовоспалительным эффектом: ослабляя воспаление, она немного снимает боль. Однако во многом этот эффект носит психологический характер, а потому крепкий чай вряд ли может заменить лекарства. Кроме того, этот напиток может раздражать желудок и слизистую. Еще один недостаток этого средства – большое количество пигментов, из-за чего зубы могут приобрести желтоватый оттенок.

Гвоздика

Гвоздика, а точнее – гвоздичное эфирное масло – обладает противовоспалительным эффектом. Кроме того, в состав гвоздики входит эвгенол – вещество, обладающее местным обезболивающим эффектом, которое активно используется в стоматологии. Важно помнить, что эфирные масла могут быть сильными аллергенами, а потому использовать их стоит с осторожностью.

Соленое сало

Еще один специфический метод борьбы с зубной болью, который, однако, немного помогает. Соль помогает бороться с воспалением, а жирные кислоты обладают противомикробной, противовоспалительной и антиоксидантной активностью.



Кстати, «чемпионом» по антибактериальным свойствам среди жирных кислот считается лауриновая кислота, входящая в состав кокосового масла. Но несмотря на то, что это масло помогает бороться с микробами, оно способно ухудшить процесс заживления язвочек на слизистой. Использовать его надо аккуратно. Андрей Жук Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike

Прополис

Это одно из древнейших средств народной медицины, которое активно используется и в стоматологии. Прополис действительно очень полезен, но эффект его довольно краткосрочен. Кроме того, его применение может ухудшить цвет зубов, а также спровоцировать появление на их поверхности липкой пленки, привлекающей бактерий.