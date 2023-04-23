Пять спортивных привычек, которые повысят выносливость с возрастом

При старении ваше тело может стать не таким выносливым, как раньше, когда вы пробегаете какую-то дистанцию или едете на велосипеде. Но есть способ исправить ситуацию: добавить в распорядок дня определённые фитнес-привычки.

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Добавьте эти привычки в свою еженедельную рутину, и вы сможете сохранить выносливость с возрастом. Однако перед этим не забудьте проконсультироваться по поводу этого всего с врачом.

Аэробные упражнения. Тайлер Рид, основатель PTPioneer.com и личный тренер, советует каждый день тратить на такие упражнения 20-30 минут в день и в неделю - 150 минут. Вы можете выбрать для этого такие занятия, как плавание, быстрая ходьба, езда на велосипеде.

Тренировка с отягощениями. Это один из наиболее эффективных способов снизить потерю мышечной массы при старении. Для сохранения выносливости подумайте об использовании эспандеров, силовых тренажёров, свободных весов во время тренировок. На подобные тренировки рекомендуется тратить 45-60 минут несколько раз в неделю.

Интервальная тренировка. Хорошо, если у вас есть возможность выполнять упражнения высокой интенсивности. Начинайте с низкоинтенсивной разминки (например, с обычной прогулки), затем увеличьте темп или поднимитесь в гору, чтобы усложнить задачу в следующие две минуты. Далее чуть снизьте уровень сложности и отдохните в течение 2-3 минут. Чередуйте всё это в течение 30-минутной тренировки.

Растяжка. Из-за снижения гибкости и подвижности вы можете быть больше подвержены возникновению травм. Обязательно делайте растяжку после тренировки и подумайте о том, чтобы добавить такие упражнения в повседневную рутину. По данным Университета штата Колорадо, ежедневная растяжка - это прекрасное средство для снижения уровня стресса, повышения гибкости и подвижности, усиления притока крови к мышцам.