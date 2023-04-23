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Турецкие врачи заявили о пользе тмина для людей с сахарным диабетом

Тмин — одна из самых популярных специй, которую часто используют в турецкой кухне. Врачи рассказали, какими свойствами обладает тмин и чем он полезен для здоровья.

Турецкие врачи заявили о пользе тмина для людей с сахарным диабетом
© Слово и Дело

Медицинские специалисты отмечают, что тмин значительно уменьшает вздутие живота. По их словам, некоторые люди используют эту приправу для решения проблем с пищеварением у младенцев, возникающих с введением прикорма. Кроме того, тмин помогает увеличить лактацию грудного молока и бороться с раковыми клетками, передает издание En Son Haber.

Тмин также рекомендован людям, страдающим от сахарного диабета. Это обусловлено тем, что данная приправа способствует уравновешиванию уровня сахара в крови.

В состав тмина входит большое количество клетчатки, которая оказывает положительное влияние на организм. Однако врачи рекомендуют не злоупотреблять этой специей, так как это может привести к возникновению проблем с желудком.

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