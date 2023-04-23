Что будет, если съесть мыло? Основные симптомы отравления

Симптомы отравления и правила лечения.

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Мыло – это средство гигиены, с которым мы соприкасаемся каждый день. Приятный аромат может подтолкнуть ребёнка или животного попробовать его на вкус. Разбираемся, каких последствий ожидать.

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Мыло несъедобно?

Продукт вполне может быть изготовлен из съедобных веществ, однако в процессе реакции масел с водным раствором щелочи они превращаются в непригодные для употребления.

Кислотно-щелочной баланс мыла колеблется от восьми до 10 и даже 12 единиц. И хотя это не самое агрессивное моющее средство (баланс употребляемых в пищу продуктов находится в диапазоне от трёх до 10 единиц), тем не менее, чтобы понять, как сильно мыло может раздражать слизистую желудка, достаточно вспомнить пример воздействия продукта на слизистую глаза.

Мыло растворяет защитную слёзную плёнку, которая в своём составе имеет жиры. Молекулы ПАВ (поверхностно-активные вещества) внедряются в ткань и раздражают нервные окончания — ощущается жжение. Попадая в полость желудка, оно так же негативно влияет на слизистую и может вызвать отравление.

Что будет, если съесть мыло?

Если в желудок попал небольшой кусок мыла размером в несколько миллиметров, то серьёзных проблем, скорее всего, не будет. Достаточно искусственно вызвать рвоту, прополоскать рот слабым раствором соды и принять абсорбент.

А вот если съесть большой кусок, то последствия могут быть пугающими. У «дегустатора» с большой долей вероятности возникнут признаки пищевого отравления: тошнота, головная боль, головокружение, затруднение дыхания, озноб, расстройства желудочно-кишечного тракта, а также не исключены аллергические реакции.

В особо сложных случаях съеденное мыло даже может вызвать нарушение работы нервной системы и поражение печени.

В случае появления таких симптомов нужно оказать первую помощь:

Ни в коем случае нельзя пить воду, если мыло ещё находится в желудке. Это может только ухудшить состояние пострадавшего и вызвать пенообразование.

При правильных действиях все симптомы отравления пройдут уже на второй день. Если же мыло употреблять в пищу регулярно, это может быть опасно для жизни и привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Продукт повышает уровень кислотности в желудке, и длительное его применение вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом и печенью.

Если вам вдруг захотелось поесть мыла, это может быть вызвано дефицитом витаминов и макроэлементов. Имейте в виду, что в мыле их нет. Также желание попробовать продукт на вкус может быть связано с психическим расстройством — пикацизмом. Так называется потребность поедать несъедобные предметы. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Мнение врача

Химические вещества в мыле, такие как лаурилсульфат натрия, действуют как моющие средства и способны образовывать жиры в пищеварительном тракте, вызывая нарушение всасывания питательных веществ.

Продукт также может нарушить баланс здоровых бактерий в кишечнике, спровоцировать дисбактериоз и другие желудочно-кишечные проблемы.

Проглатывание большого количества мыла вызывает более серьёзные проблемы со здоровьем, такие как дисбаланс электролитов, обезвоживание и даже химические ожоги желудочно-кишечного тракта. В тяжёлых случаях могут потребоваться госпитализация и лечение.