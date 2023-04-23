Выполняйте эти пять упражнений в спортзале, если хотите сбросить вес

Вообще для снижения веса отлично подойдёт сочетание силовых упражнений с кардио. Кардио помогает сжигать калории, а силовые тренировки - нарастить мышечную массу, благодаря которой у вас улучшится метаболизм.

© Ferra.ru

Чтобы похудеть, подумайте о включении в вашу тренировку любого вида кардио. Это может быть бег или ходьба на беговой дорожке, занятия на велотренажёре, использование эллиптического тренажёра. Ниже также перечислены подобные упражнения, которые помогут снизить вес.

Приседания. Они подходят для наращивания мышечной массы и увеличения частоты сердечных сокращений. Всё дело в том, что при их выполнении задействуется сразу множество крупных мышц.

Сгибание рук с гантелями. Перед выполнением этого упражнения нужно поставить ноги на ширину плеч. Следите, чтобы ваши локти не отклонялись от боков, когда поднимаете одну из гирь к плечу.

Тяга гантелей одной рукой. Это упражнение можно выполнять сидя, в наклоне, с гантелями или с набивным мячом. Держите при этом гантель в одной руке, а вторую руку и колено положите на тренировочную скамью. Полностью вытяните руку с весом в ней, а потом поднимите гантель вверх к бедру, прежде чем опустить её обратно.

Подъёмы на носки. Выполнять вы это можете как совсем без оборудования, так и со штангой, гантелями.