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Sport24: отеки по утрам можно снять употреблением калия

Избавиться от утренних отеков, вызванных различными причинами, можно при соблюдении десяти простых правил. Если все они не помогают, необходимо обратиться к врачу.

Отеки по утрам можно снять употреблением калия
© Ura.Ru

«Не ешьте соленые продукты перед сном. Соленая пища может привести к задержке воды в организме, что провоцирует появление отеков», — пишет Sport24.

Издание рекомендует пить достаточно воды, увеличить потребления калия, который в большом количестве содержится в бананах и апельсинах. Побороть отеки также помогут физические упражнения, ношение компрессионных чулков, лимфодренажные прыжки, умывание кубиком льда. При стойких отеках, которые сопровождаются другими симптомами, лучше обратиться к врачу. В первую очередь рекомендуется консультация кардиолога или нефролога. Отеки с покраснением или зудом требуют внимания ревматолога, дерматолога или гастроэнтеролога.

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