7 привычек, связанных с завтраком, которые помогут похудеть

The Nutrition Twins поделились привычками, которые помогут обуздать тягу к еде в течение дня и снизить вес.

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Если вы хотите похудеть, то делайте во время завтрака эти семь вещей.

Откажитесь от продуктов с рафинированным сахаром. Из-за добавленного сахара в организме происходит резкий скачок глюкозы, а затем снижение уровня энергии. Это может привести к нездоровой тяге к еде в течение дня.

Завтракайте каждый день в одно и то же время. Если вы в какой-то из дней позавтракаете слишком рано, то будете уже знать, что проголодаетесь к середине утра. И ожидание этого часа, чтобы поесть, поможет вам держать питание под контролем.

Избегайте продуктов, содержащих много соли. Научные исследования показывают, что из-за употребления соли вы можете хотеть есть ещё больше. Обычно большое количество соли содержится в печенье, беконе, колбасе, кексах, круассанах, сыре.

Добавьте к завтраку твёрдый источник белка. Клиника Майо отмечает, что белковые продукты могут уменьшить количество жира, сохранить мышечную массу и насытить вас. Всё дело в том, что белок замедляет процесс пищеварения и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Твёрдые источники белка - это творог, яйца, греческий йогурт, тофу, лосось.

Перед завтраком выпейте не менее 500 мг воды. Это сделает чувство голода не таким острым. Кроме того, вас не будет тянуть к углеводам и сладкому.

Имейте в запасе несколько рецептов для завтрака. Приготовление еды может отвлечь вас от тяги к пище и от чувства голода. Причём эти рецепты не должны быть слишком сложными.