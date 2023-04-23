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Нутрициолог Киреева: нужно есть яблоки и цитрусовые для укрепления иммунитета и эндокринной системы

Врач-терапевт, главный врач клиники Biogena, врач превентивной медицины Анна Киреева рассказала, что эти фрукты богаты витамином А, который как раз положительно влияет на эти системы. Побороть весенний гиповитаминозный стресс ещё помогут фрукты с высоким содержанием витамина С, в частности, ягоды шиповника, клубника, смородина и, конечно же, апельсины и другие цитрусы.

Нутрициолог: нужно есть яблоки и цитрусовые для укрепления иммунитета
© Секрет Фирмы

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В них много калия, который снижает уровень артериального давления, а ещё необходимой для нервной и репродуктивной систем фолиевой кислоты.

Бананы

Киреева призвала налегать и на бананы, потому что они богаты пектином, калием, фтором, натрием, витаминами группы В и другими полезными веществами. Она напомнила о высокой калорийности этого фрукта, благодаря которой быстро повышается уровень сахара в крови, тем самым провоцируя заряд энергии для физических и умственных нагрузок.

«Бананы заряжают бодростью и хорошим настроением. Такое действие обусловлено содержащимся в них триптофаном. Этот компонент стимулирует синтез в организме серотонина — гормона радости. В результате человек погружается в умиротворенное состояние», — объяснила врач.

Ананасы

Он содержит марганец, кальций, железо и отличается от многих других фруктов низкой калорийностью. Ананас также отличный источник клетчатки, которая повышает чувство сытости и способствует стабилизации уровня сахара в крови.

Фрукт богат ферментом бромелаин — мощным противовоспалительным средством, а ещё антиоксидантным витамином С, который помогает уменьшить боль в суставах, поддержать иммунитет и снизить риск сердечных заболеваний.

Абрикосы

Терапевт порекомендовала обратить внимание весной и на абрикосы, ведь они кладезь витаминов, аминокислот, микро- и макроэлементов. Абрикосы богаты аскорбиновой кислотой, витаминами А и Е, а также витаминами группы В, никотиновой кислотой и биотином.

По словам эксперта, абрикосы положительно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы и желудочно-кишечный тракт.

«Полезные вещества в составе фруктов способствуют укреплению сосудов, улучшению памяти и остроты зрения, повышению выносливости и стрессоустойчивости», — отметила Киреева.

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