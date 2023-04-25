Нутрициолог объяснила, почему польза масла гхи преувеличена

Сегодня в мире ЗОЖ пользуется большой популярностью масло гхи – это топленое масло называют «жидким золотом» за приписываемые ему свойства. Действительно ли этот продукт приносит столько пользы, в комментарии для «Слово и Дело» рассказала нутрициолог Алевтина Суворова.

© Слово и Дело

Слово «гхи» в переводе с санскрита означает топленое коровье масло. В Индии этот продукт называют «жидким золотом» и активно применяют в приготовлении пищи. Создается оно путем длительного перетапливания сливок при небольшой температуре. В процессе приготовления отделаются осадок и пленка – остается лишь чистое масло. Получившийся продукт полностью очищен от молочного белка и лактозы, содержит минимум воды.

Видео дня

Отсюда – главное отличительное свойство масла гхи: оно выдерживает температуру до 180-200 градусов, а температура его горения выше, чем у обычного сливочного масла. Масло гхи – это очень калорийный продукт. В 100 граммах содержится около 900 килокалорий – примерно половина от суточной нормы для взрослого человека. На 100 грамм масла гхи приходится 99 грамм жиров. Поэтому употреблять его нужно с большой осторожностью. Также в топленом масле содержится ряд важных витаминов: A, E, D, K и B3.

На первый взгляд, кажется, что масло гхи – настоящая находка для приверженца здорового питания. Но на деле оказывается, что его польза заметно преувеличена. Нутрициолог Алевтина Суворова в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: подтвержденных медицинских исследований о том, что оно обладает экстраординарной пользой, на сегодняшний день нет.

По словам нутрициолога, действительно стоит отдать предпочтение маслу гхи в процессе приготовления пищи, таким образом отказавшись от растительного масла. Однако не стоит забывать, что топленое масло – это продукт животного происхождения, которое будет влиять на уровень холестерина в организме. Впрочем, в процессе жарки растительное масло можно заменить и на сливочное: по своим свойствам оно не сильно отличается от масла гхи.

«Суперпольза масла гхи явно преувеличена. Все относительно. Если человек привык жарить на обычном растительном масле, то замена масла на масло гхи пойдет на пользу. По крайней мере, человек не будет потреблять трансжиры. Но масло гхи – это продукт животного происхождения, это насыщенные жиры. Их избыток влияет на повышение уровня холестерина - а это уже риск сердечно-сосудистых и других заболеваний. Помимо этого, масло гхи очень калорийно, что повышает риск набора лишнего веса. Если выбирать между приготовлением на масле гхи или приготовлением в принципе без масла, второе окажется более здоровым вариантом», — отмечает нутрициолог в комментарии для «Слово и Дело».

Таким образом, альтернативные варианты приготовления пищи без использования масла – запекать в духовке, тушить, варить, готовить в мультиварке – оказываются более здоровыми, чем масло гхи. Оно обладает большим количеством полезных витаминов и микроэлементов, но польза их сводится на нет в сравнении с вредными свойствами.