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Рекомендации стоматологов: зубы чистить до или после завтрака

С детства люди привыкают чистить зубы до завтрака, однако в последнее время стоматологи говорят, что правильнее чистить зубы после еды. Споры все еще продолжаются. В Роскачестве рассказали о плюсах и минусах чистки зубов до и после завтрака.

Рекомендации стоматологов: зубы чистить до или после завтрака
© СОВА

Есть мнение, что необходимо чистить зубы перед первым приемом пищи. Так, углеводный сладкий завтрак, который станет питательной средой для "утренних" бактерий, может привести к ускоренному их размножению.

Детский стоматолог из Университета Северной Каролины Апоена де Агиар Рибейро добавляет, что благодаря чистке зубов до еды усиливается выработка слюны, это несколько нормализует важный для здоровья полости рта кислотно-щелочной баланс.

Наконец, еще одна причина чистить зубы до завтрака — это риск забыть почистить их после еды. Особенно если всю жизнь вы чистили зубы до еды, то забыть будет проще простого.

И конечно, нужно чистить зубы сразу после пробуждения, если вы завтракаете не дома.

Впрочем, кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Андрей Жук, считает, что во время чистки зубов мы счищаем не столько бактерии, сколько остатки пищи, которыми они питаются. Он добавил:

- В чистке зубов до еды с целью вычистить микробы особого смысла нет, ведь они находятся во рту круглосуточно. Но если утреннее ощущение налета неприятно, то можно почистить зубы и до, и после завтрака.

Стоит учитывать, что большинство людей не очень хорошо чистят зубы, поэтому, даже если вы чистите зубы прямо перед завтраком, бактерии, скорее всего, все равно остаются и продолжают размножаться.

Андрей Жук также отмечает, что компоненты зубной пасты, например, фтор, будут лучше работать, если почистить зубы после еды - за счет того, что немного пасты останется на зубах.

Эксперт считает, что если есть достаточное время, то для верности можно подождать 30 минут после еды и почистить зубы снова.

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