Как быстро подтянуть мышцы рук дома: 5 простых упражнений от тренера

Лето не за горами, и совсем скоро мы облачимся в майки, футболки и платья с коротким рукавом или совсем без него и начнем придирчиво оценивать внешний вид своих рук. Кто-то обнаружит, что бицепс и трицепс за зиму стали совсем не те, и запаникует. Спокойно, проблема решаема. Причем самостоятельно у себя дома, а не только в фитнес-клубе. Главное — знать как.

За подробной инструкцией мы обратились к персональному тренеру тренажерного зала World Class Строгино Юрию Хабюшу. И вот что он нам рассказал. Появление так называемых крыльев в области предплечий говорит о том, что мышца, поддерживающая эту часть руки (трицепс), стала слабой. Практически в любом возрасте это реально скорректировать. Слагаемые успеха: упражнения на данную зону, коррекция питания и увеличение общей физической нагрузки. Необходимо делать упражнения на трицепс и бицепс, поскольку эти мышцы расположены рядом и активно взаимодействуют друг с другом. Вы это поймете в процессе тренировки: при работе с трицепсом будет чувствоваться бицепс и наоборот.

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5 упражнений, которые направлены на укрепление этих мышц:

— сгибание рук в локтях, выпрямление их над головой;

— сгибание рук, прижатие к грудной клетке, опускание вниз;

— упражнение с поднятием над головой гантели двумя руками с последующим сгибанием локтей, уводом гантели за голову;

— разведение рук с гантелями в стороны, совершение круговых движений;

— отжимания с узким поставом верхних конечностей.

Эксперт рекомендует выполнять эти упражнения в быстром темпе и выбирать гантели небольшой массы. «Такие нагрузки сушат, укрепляют мышцы, подтягивают излишки мягкий тканей», — объясняет тренер и настоятельно советует дополнить тренировки плаванием и бегом.

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