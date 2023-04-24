Диетолог посоветовал простую хитрость для снижения веса

«Есть на ходу удобно, а богатая сахаром пища доставляет нам удовольствие. Это сочетание заставляет нас выбирать вредную еду. Постарайтесь предусмотреть это и в следующий раз, собираясь куда-то пойти, приготовьте обед заранее. Пусть его будет так же удобно есть и брать с собой, как фастфуд, но от него не будет негативных последствий для фигуры», — сказал Мосли.