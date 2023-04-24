Обработанное мясо увеличивает риск развития диабета II типа

Чересчур большое количество обработанного мяса в диете увеличивает риск развития диабета. Это установили исследователи Университета Тафтса в Соединённых Штатах. Об их работе информирует журнал Nature.

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Учёные провели анализ данных о режиме питания взрослых в 184 странах мира, которые собирались на протяжении 30 лет. Выяснилось, что 14 млн новых случаев диабета II типа, когда организм не может обрабатывать инсулин правильно, в 2018 году были связаны с плохой диетой.

Отмечено, что диабет развивался у людей, которые употребляли слишком много обработанных риса и пшеницы, а также обработанного мяса — к примеру, предпочитали на завтрак блюда с беконом. Риск развития диабета связали и с потреблением необработанного (к примеру, некопчёного и без консервантов) красного мяса.