Врач-кардиолог рассказал, что поможет пережить магнитную бурю

«Магнитная буря — это стресс для организма. Противостоять именно магнитной буре человек еще не научился, поэтому во время такого стресса желательно ограничить те стрессы, с которыми мы научились бороться: не употреблять алкоголь, избегать перепадов температуры, переохлаждения или, наоборот, перегрева, например сауны или пляжа», — отметил он.