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Врач Садыков раскрыл неочевидную причину депрессии

Гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал о влиянии микрофлоры кишечника на настроение человека и его предпочтения в еде. Его слова приводит «Мослента».

Врач раскрыл неочевидную причину депрессии
© unsplash.com

Специалист подчеркнул, что бактерии в кишечнике способны вырабатывать химические вещества, которые влияют на работу мозга и центральную нервную систему. Они носят название нейротрансмиттеры. Некоторые расстройства психического здоровья могут быть напрямую связаны с дисбалансом микробиоты кишечника, такими как тревога, депрессия и другие нарушения настроения, уточнил эксперт.

Врач также указал на то, что неправильный образ жизни, хаотичный прием антибиотиков и другие факторы могут вызвать изменения в микрофлоре кишечника. Это в свою очередь, по его словам, может привести к дисбалансу микроорганизмов и психическим расстройствам.

Отличия депрессии от грусти

Кроме того, микрофлора кишечника может влиять на вкусовые предпочтения человека. Например, рост грибка Candida усугубляет тягу к сладкому, потому что эти простейшие организмы питаются сахарами, объяснил медик. Если рацион богат клетчаткой, в кишечнике преобладает микробиота, которая ее усваивает и дает ощущение насыщения. Таким образом, правильное питание и поддержание здоровой микрофлоры могут существенно повлиять на состояние здоровья и настроения человека.

Ранее мы писали о том, что излишек глицина может усиливать депрессию.

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